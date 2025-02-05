Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Rizespor, sahasında Ankaragücü’nü 2-1 etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

"BU MAÇI KAZANMAMIZ LAZIMDI"

Kupada devam edebilmek için son grup maçında sahadan 3 puanla ayrılmak zorunda olduklarının altını çizen Palut, şu şekilde konuştu:

İlk maçı kaybetmiştik. Umudumuzu son maça taşıyabilmemiz için bu maçı kazanmamız lazımdı. Maçın ilk yarısına baktığımız zaman erkenden 2 gol bulduk. Çok daha fazlasını atabilirdik. İkinci yarı Ankaragücü'nün direnci arttı. Hücum girişimlerimiz yine oldu ama ilk yarıdaki kadar etkili değildik. Sonlara doğru kornerden bir gol yedik. Skoru nasıl arttırabiliriz diye düşünürken maçı bitirme telaşımız oldu. Artık son maçlara kaldık. Bizim son maçta 3 puan almaktan başka bir çaremiz yok. Onun dışındaki hesaplamaların bizimle bir alakası yok. Son maçta mücadelemizi vereceğiz ve ortaya çıkan tabloyu da hep beraber göreceğiz.