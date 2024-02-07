İrfan Can Kahveci'den alkışlanacak hareket! Engelli taraftara formasını verdi

Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 17 ve 31. dakikalarda Michy Batshuayi kaydetti.
Gaziantep FK'de Alexandru Maxim, 29. dakikada kazandıkları penaltı atışını gole çeviremedi.
Fenerbahçe bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf oldu.
İrfan Can formasını verdi
Müsabakanın sonunda ise Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, anlamlı bir harekete imza attı.
Orta saha oyuncusu, bitiş düdüğün çalınmasının ardından maç formasını karşılaşmayı takip eden engelli bir taraftara verdi.
28 yaşındaki ismin bu hareketi sosyal medyada alkış topladı.
(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)
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