İskenderunspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi

Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında deplasmanda 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile karşılaşacak.

İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'ndaki karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Yılmaz görev alacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Serdar Soydan yapacak. İskenderunspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek ilk sıraya yerleşen bordo-mavililer, İskenderunspor karşılaşmasını da kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Ev sahibi İskenderunspor ise gruptaki ilk maçında MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

MUHTEMEL 11'LER

İskenderunspor: Onur Can Özdemir, Erbay Eker, Kadir Turhan, Ulaş Zengin, Yusuf Acer, Turan Tuzlacık, Kerem Kurşun, Mehmet Manış, Serdarcan Eralp, Muhammed Khalil, Muhammet Beşir.

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Ali Şahin Yılmaz, John Lundstram, Eren Elmalı, Batista Mendy, Umut Güneş, Oleksandr Zubkov, Cihan Çanak, Danylo Sikan, Enis Destan.