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Haber Merkezi

Türkiye Kupası'nda A Grubu'nda mücadele eden İskenderunspor, tarihi bir başarı yakaladı.

Trabzonspor, Alanyaspor, Rizespor, Karagümrük ve Ankaragücü ile aynı grupta yer alan 2. Lig takımı adını çeyrek finale yazdırdı.

Metin Akpunar yönetimindeki Hatay temsilcisi, 3 maç sonunda topladığı 5 puanla grubu 2. sırada bitirdi ve son 8 takım arasına kaldı.

İskenderunspor, grubun ilk maçında Ankaragücü ile 1-1, daha sonra Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldı.

Turuncu-mavililer, son maçında ise Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

"HAZIRSANIZ, BAŞLAYALIM MI OYUNA?"

Yakalanan bu başarının ardından ise İskenderunspor'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

2. Lig ekibi, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan; Beşiktaş, Bodrum FK, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Konyaspor ve Trabzonspor logolarının yer aldığı paylaşımında Ezel dizisinden bir sahne yayınladı.

İskenderunspor, gönderisine ise "Hazırsanız, başlayalım mı oyuna?" notunu düştü. Yapılan bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.