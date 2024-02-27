İsmail Kartal: Biz penaltı kazanınca herkes ayağa kalkıyor Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü'ne elendikleri mücadelenin ardından Galatasaray maçını yorumlayarak, "Dünkü maçla ilgili değil sadece, sezon başından beri gelen bir şey. Biz bir penaltı kazanıyoruz, herkes ayağa kalkıyor. Ama onun haricinde bir tane verilmeyen penaltımız var, onu kimse konuşmuyor" dedi.

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Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, çeyrek finalde Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek kupaya havlu attı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Buraya iddialı gelmiştik. Hemen oyunun başında net bir pozisyon bulduk, gole çeviremedik. Golü yapabilseydik daha iyi mücadele edip oyunu ele geçirebilirdik. Rakibimiz daha fazla mücadele etti. Hiç bize yakışmayacak, bir tepki koyamadan maçı bitirdik. Bundan ders çıkartmalıyız. Bundan önceki berabere kaldığımız maçlarda oyunun üstünlüğünü elinde tutan, iyi oynayan Fenerbahçe vardı. Bugün iyi oynamadık. En kısa zamanda toparlanıp bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Hatayspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız ve yolumuza bakacağız" dedi.

"Bundan ders çıkartmalıyız"

62 yaşındaki hoca, "Buraya tur atlamak için iddialı gelmiştik. Maçın başında hemen Cengiz'in bulduğu pozisyonu gole çevirebilseydik o moralle oyunu elimize geçirebilirdik, olmadı. Rakip daha iyi mücadele etti. Sonuçta bugün hiç beklemediğimiz bir oyunla kaybettik. Ben ve oyuncularım maçtan sonra toplantı yaptık. Bunun nedenlerini inceleyeceğiz. Hepimize ders oldu ve bundan ders çıkartmalıyız. Ankaragücü'nü de kazandığı için tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçını yorumladı

Deneyimli teknik adam, "Dünkü maçla ilgili neler olduğunu tüm Türkiye biliyor. Ben ne söyleyebilirim. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Dünkü maçla ilgili değil sadece, sezon başından beri gelen bir şey. Biz bir penaltı kazanıyoruz, herkes ayağa kalkıyor. Ama onun haricinde bir tane verilmeyen penaltımız var, onu kimse konuşmuyor. Çok fazla konuşmak istemiyorum orayla ilgili. Bugün istediğimiz tepkiyi veremedik. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Takım ve oyuncularıma güveniyorum. Ders çıkardık bugünkü maçtan. Tekrar Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.