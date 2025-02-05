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Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe evinde Hakan Kutlu'nun yönetimindeki Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etti.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 33. dakikada Anderson Talisca, 50. dakikada penaltıdan Cenk Tosun, 78. dakikada Mert Hakan Yandaş, 81 ve 89. dakikalarda ise Youssef En-Nesyri kaydetti.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

"BİRİNCİ YARI KOLAY OLMADI"

Mourinho, sözlerine şöyle başladı:

Birinci yarı kolay olmadı. Rakibimiz iyi savunma yaptı, bizler hızlı oynamayı beceremedik. İlk yarıda 1 gol atmayı becerdik. Devre arasında oyunun şiddetini artırmamız gerektiğini konuştuk. Sonra maçı bitirmeyi başardık.

"GOLLER KEYİF VERİCİYDİ"

Gollerin keyif verici olduğunu belirten Mourinho, şu şekilde konuştu:

Goller keyif vericiydi. Bugünkü hedefimiz puanımızı 6'ya çıkardık. Bir üst tura çıkmak için puanlar almamız gerektiğini düşünüyorum. Hedefimiz bu.

"BEKLEMEMİZ GEREKİYOR"

Sakatlıklar hakkında konuşan Mourinho, şu sözleri sarf etti:

Beklememiz gerekiyor, sakatlıklar oldu. Djiku kas, Diego diz, Yusuf diz sakatlığı yaşadı. Yarın MR çektireceğiz, ne olduğunu göreceğiz. Durumumuz bu. Şu an elimizde Skriniar ve Çağlar var. Omuz sakatlığı geçince Mert Müldür de var. Futbol bu, futbolda böyle şeyler oluyor.

"6 PUANIN YETERLİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Kupa maçlarında oyuncularının verdiği süreyi pozitif değerlendirdiğini belirten Jose Mourinho, şu sözleri sarf etti:

Kupada oynadığımız iki maçın da zorluk derecesi çok yüksek değildi. Kasımpaşa’nın gençlerine ve alt ligde yer alan bir takıma karşı oynadık. Bizler bu iki maçı da ciddiye aldık. Oyuncular verdiğim süreyi pozitif kullandı. Bir üst tura çıkabilmek için 6 puanın yeterli olmadığını düşünüyorum.

"GÜNÜN SONUNDA ELİMİZDE 15 YABANCI OYUNCU OLDU"

Takımdaki şanssızlık, sakatlıklar ve yabancı sınırı hakkında konuşan Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

Hiç pozisyon üretememektense topların direğe çarpmasını tercih ederim. Bu er ya da geç golü bulacaksınız anlamına gelir. Bugün 3 tane sakatlık yaşadık. Djiku ve Yusuf Avrupa listesinde var. Diego uzun bir sakatlık yaşayacaksa kendisi listede olmayacaktır. Mimovic’in herhangi bir listede olacağını düşünmüyorum. İçinde bulunduğumuz durum bu. 15 yabancımız var ve 14 yabancı oyuncu yazabiliyoruz. Genel olarak kuralın üstesinden gelemeyiz. Geçtiğimiz günlerde de kulüp için karmaşık durumlar vardı. Mesela Maximin’in Napoli’ye transfer durumu. Bu 3 kulübü ilgilendiriyordu. Karmaşık bir süreçti ve günün sonunda elimizde 15 yabancı oyuncu oldu.

"BÜTÜN OYUNCULARA GÜVENİYORUM"

Bütün oyuncularına güvendiğini ve rotasyon yapmaya devam edeceğini aktaran Mourinho, şunları dedi:

Hep aynı ilk 11 ile oynarsam da oynamayan oyuncuları soracaksınız. Hep aynı 11 ile oynarsam kadroya güvenmiyor olurum. Kaliteli bir hoca olmanın en önemli özelliklerinden biri kadroya güvenmektir. Bizler güçlü bir takımız ve ben kadroda yer alan bütün oyunculara güveniyorum. 3 turnuvada oynuyoruz ve rotasyon yapma fırsatı oluyor. Bu sayede bir sonraki maçta sahaya taze oyuncular sürebiliyoruz. Bir sonraki maçta 3-4 tane taze oyuncuyu oynatacağız. Maçlarda bu tarz değişiklikleri yapacağız.

"KULÜBEDE ELİMDE ÇOK FAZLA ÇÖZÜM VAR"

Portekizli teknik adam sözlerini şu ifadelerle noktaladı: