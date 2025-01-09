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DHA

Fenerbahçe, Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Kasımpaşalı futbolseverlerin ilgisine duyarsız kalmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yanlarına giderek fotoğraf çekilme isteklerini kırmadı.

UZUN SÜRE SOYUNMA ODASINA GİDEMEDİ

Maç sonunda uzun süre soyunma odasına gidemeyen Portekizli teknik direktör kendisine uzatılan formaları da imzalarken, üzerindeki eşofman üstünü çıkartıp Kasımpaşa tribünlerinde bulunan bir taraftara verdi.