Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, bu sezonki 4. derbisini de kazanamadı
İHA

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, evinde Galatasaray'a 2-1 kaybetti.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla kupaya veda ederken, ezeli rakibiyle sahasında oynadığı 2. maçı da kaybetti.

4 MAÇTA 3 YENİLGİ ALDI

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 15. haftada konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 kaybetti.

Ligin 25. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde sarı-kırmızılılar ile golsüz berabere kaldı.

Fenerbahçe, bu sezon 3. lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

34. HAFTADA RAKİP BEŞİKTAŞ

Fenerbahçe, ligin 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor