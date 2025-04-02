Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, bu sezonki 4. derbisini de kazanamadı

İHA
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, evinde Galatasaray'a 2-1 kaybetti.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla kupaya veda ederken, ezeli rakibiyle sahasında oynadığı 2. maçı da kaybetti.
4 MAÇTA 3 YENİLGİ ALDI
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 15. haftada konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 kaybetti.
Ligin 25. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde sarı-kırmızılılar ile golsüz berabere kaldı.
Fenerbahçe, bu sezon 3. lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.
34. HAFTADA RAKİP BEŞİKTAŞ
Fenerbahçe, ligin 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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