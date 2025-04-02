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Türkiye Kupası



Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, bu sezonki 4. derbisini de kazanamadı

Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, bu sezonki 4. derbisini de kazanamadı Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 2-1 mağlup olurken bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 4. derbiyi de kazanamadı.