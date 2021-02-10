Junior Fernandes: Kocaman'ın filozof düşüncelerine sadık kaldık

Fenerbahçe ağlarını havalandıran Başakşehir'in yeni transfer Junior Fernandes, yeniden Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Başakşehir'in Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek tur atladığı maçta ağları sarsan Junior Fernandes, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"HOCAMIZ DA BİZİ DESTEKLİYOR"

Duygularını paylaşan tecrübeli isim, "Gol attığım için, takımım kazandığı için mutluyum. Bu gol de turu getiren gollerden biri oldu. 6 ay uzaktım Türkiye'ye. Fizik ve mental olarak iyiyim. Türkiye Ligi, tanıdığım, bildiğim bir lig. Burada olduğum için mutluyum. Aykut Kocaman'ın fikirlerini, filozof düşüncelerine dikkat ederek, plana sadık kalmaya gayret gösteriyoruz. Hocamız da bizi destekliyor." dedi.