Karagümrük Kupa'da çeyrek finalist

Türkiye Kupası son 16 turunda Karagümrük, Konyaspor'u 5-4 yenerek çeyrek finale yükseldi. Normal süresi 4-4 biten mücadele İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golü ise Emre Mor kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Karagümrük, Konyaspor'u 5-4 yenerek çeyrek finale yükseldi. Normal süresi 4-4 biten mücadele İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golü ise Emre Mor kaydetti.

Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 7. dakikasında ev sahibi Karagümrük Levent Mercan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Konya temsilcisi ise rakibine 11. dakikada A. Hassan'ın golüyle karşılık verdi, Mücadelenin 21. dakikasında hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi, A. Hassan bu kez takımının ikinci golünü kaydetti. 2-1

Beraberlik için rakip kalede baskı kuran Karagümrük, 28'de aradığı golü A. Musa ile buldu ve ilk yarının skorunu belirledi. 2-2

İkinci yarıya üstün başlayan Konyaspor Amilton ile bir kez daha üstünlük kurdu. 2-3

Emre Mor'un asistini gole çeviren Borini ise maçta eşitliği sağladı. 3-3

EMRE MOR GALİBİYETİ GETİRDİ

Karagümrüklü oyuncu Borini bu kez sahneye penaltı noktasında çıktı, Ali Şansalan'ın karşılaşmadaki ikinci penaltı kararını gole çeviren Borini takımın bir kez daha öne geçirdi. 4-3

Konyaspor beraberlik için aradığı pozisyonu yakaladı ve mücadelenin sekizinci golünü Musa Çağıran attı. 4-4

Karşılaşmanın 90 dakikası 4-4'lük eşitlikte sonuçlandı.

Emre Mor ile Karagümrük yeniden öne geçti, bir asistle oynayan Mor, performansını bir gol ile süsledi. 5-4

İkinci uzatma devresinde de gol olmayına Karagümrük kulüp tarihinde ilk defa adını çeyrek finale yazdırdı.