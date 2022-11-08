Kasımpaşa, 1461 Trabzon'u farklı mağlup etti

Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında 1461 Trabzon FK'yı ağırlayan Kasımpaşa, rakibini 6-1 yenerek 5. tura yükseldi

Türkiye Kupası 4. tur maçında, Şenol Can'ın ekibi Kasımpaşa ile Mehmet Ak'ın yönetimindeki 1461 Trabzon FK karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, ev sahibi Kasımpaşa 6-1 kazandı.

Kasımpaşa 6 golle kazandı

Kasımpaşa'nın golleri; 7. ve 41. dakikalarda Ali Demirel, 8. ve 32. dakikalarda Aytaç Kara, 26. dakikada Haris Hajradinovic ve 66. dakikada Mamadou Fall'dan geldi.

Konuk ekip 1461 Trabzon'un tek golü ise 87. dakikada Atalay Yıldırım'dan geldi.

Kasımpaşa 5. tura yükseldi

Bu sonuçla beraber Kasımpaşa 5. tura yükselen taraf olurken, 1461 Trabzon FK turnuvaya veda etti. Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri, 11 Kasım Cuma günü belli olacak.

"Tüm taraftarlarımızdan özür dileriz"

Maç sonunda 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, Twitter hesabından bir açıklama paylaştı. Hekimoğlu, "Bugün Süper lig takımı Kasımpaşa'ya karşı oyunu 80 metre geniş bir sahada ve ofansif oynamanın bedelini 1-6 ile ödedik. Tüm taraftarlarımızdan özür dileriz." dedi.