Kasımpaşa - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: KASIMPAŞA 0-1 FENERBAHÇE

19' İrfan Can Kahveci, sağ kanattan topu sürerek ceza sahasına hareketlenen Osayi'ye yerden pas vermek istedi. Savunma araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

13' Kostic, sol kanattan topu sürerek ceza sahasına ortaladı. Savunmada Beraat topu karşılayarak dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

12' Kasımpaşa, orta sahanın sağından üst üste taç atışları kullandı.

7' Kostic'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada arka direkte Cenk Tosun kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ali Emre soluna uzanarak topu kurtardı.

6' Kasımpaşa'da Emirhan sağ kanattan topu taşıyarak penaltı noktasının solunda bulunan Sinan'a yerden pasını verdi. Sinan'ın sağ ayak içiyle yaptığı vuruşu kaleci Ertuğrul kurtardı. Ardından Sarp'ın vuruşunda top savunmada Mert Müldür'den dönerek tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

2' Cenk Tosun ceza sahası sağında çizgiye inerek penaltı noktasına doğru topu yükseltti. En Nesyri'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

2’ Gol… Kasımpaşa 0-1 Fenerbahçe (En-Nesyri)

1' Maç başladı.

Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başladı.

Kadir Sağlam'ın yönettiği müsabakada Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapıyor.. Mücadeleyi ATV yayınlıyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ali Emre, Yunus Emre, Berkay, Taylan, Adnan, Berat, Yaman, Yusuf, Emirhan, Sarp, Sinan

Fenerbahçe: Ertuğrul, Mert Müldür, Çağlar, Yusuf, Osayi, Bartuğ, Szymanski, Kostic, İrfan Can, En-Nesyri, Cenk