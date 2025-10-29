Kasımpaşa, Kahta 02 Spor'a elendi!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının heyecanı devam ediyor.

Bölgesel Amatör Lig takımı Kahta 02 Spor ile Süper Lig ekibi Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Kahta İlçe Stadyumu'nda oynanan ve hakem Burak Ölmez'in düdük çaldığı müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Kahta 02 Spor oldu.

Bu sonuçla Adıyaman temsilcisi adını üst tura yazdırırken, Kasımpaşa organizasyona veda etti.

KASIMPAŞA, GENÇLERLE ÇIKTI

Kasımpaşa Kulübü ise geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu maça da Taner Yapağıcı yönetiminde U19 takımıyla çıktı.

KAHTA, 3 GOLLE TURLADI

Kasımpaşa, 10. dakikada Bahtiyar Aras Özden ile 1-0 öne geçti.

Kahta 02 Spor, 20. dakikada Yusuf Fırat ile 1-1'lik eşitliği sağladı.

Ev sahibi Kahta 02 Spor, 41. dakikada Ahmet Tuna Akıl ile bir gol daha bularak 2-1 öne geçti.

Kahta, 90+3'te Berkay Ceylan ile bir gol daha bularak maçı 3-1 kazandı.