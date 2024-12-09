Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmayacak

Haber Merkezi

Kasımpaşa, 2024/25 sezonunda Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Kasımpaşa'nın bu sezon kupada yer almayacağı belirtildi.

Federasyonun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kasımpaşa A.Ş., 2024/25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda '2024/25 futbol sezonunda oynanacak Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz.' denilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ek olarak bu durumla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurullarının gerekli değerlendirmeleri yapacağı kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu daha önce Fenerbahçe'nin de bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklamıştı.

KUPADA KURALAR ÇEKİLDİ

Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz hafta 4. tur maçları tamamlandı ve 5. turun kuraları çekildi.

Yapılan kura çekiminin ardından Kasımpaşa, Gençlerbirliği ile eşleşti.

Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmama kararı alması sonrası Gençlerbirliği bir üst tura yükselecek.