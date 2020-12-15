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    Kasımpaşa Türkiye Kupası'nda 5 golle turladı

    Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Muğlaspor'u 5-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2020 - 15:00
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    Kasımpaşa Türkiye Kupası'nda 5 golle turladı

    Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile 3. Lig 4. Grup takımlarından Muğlaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi Kasımpaşa oldu.

    5 GOLLÜ GALİBİYET

    Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Alan, 25. ve 53. dakikada Armin Hodzic, 39. dakikada Yasin Dülger, 57. dakikada Anıl Koç kaydetti.

    Sahasında oynadığı maçta rahat bir galibiyet alan Kasımpaşa adını bir üst tura yazdırdı.

    Kasımpaşa Türkiye Kupası nda 5 golle turladı #1

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