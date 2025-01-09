DHA

Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup oldu.

Maça genç kadroyla çıkan Kasımpaşa’da karşılaşma sonu U19 antrenörü Taner Yapağıcı değerlendirmelerde bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK EDİYORUZ"

Fenerbahçe’yi ve kendi takımını tebrik eden Taner Yapağıcı, şu sözleri kullandı:

Fenerbahçe’yi tebrik ediyoruz. Kendi takımımı da tebrik ediyorum. Maç öncesinde oyuncularımıza söylediğim bu oyunun keyfinden yararlanmaları oldu. U17 yaş ortalamasıyla U19 takımıyla buradayız. İyi mücadele ettik. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettik. Bu bizim için mutluluk verici bir şey.

"ANTRENMANLARI YAPIYORUZ"

Taner Yapağıcı sözlerini şu ifadelerle noktaladı: