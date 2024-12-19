Kasımpaşa U19 takımıyla Gençlerbirliği’ni mağlup etti

AA & Ensonhaber

Türkiye Kupası’nın maliyetleri nedeniyle Ankara’daki maça U19 takımını otobüsle gönderen Kasımpaşa büyük bir sürprize imza attı.

Mavi-beyazlılar, Türkiye Kupası 5. Turu’nda Gençlerbirliği ile Kasımpaşa, Eryaman Stadyumu’nda karşılaştı. Hakem Erkan Özdamar’ın yönettiği mücadelede Kasımpaşa, genç takımıyla sahaya çıkmasına rağmen 1-0 galip gelerek grup aşamasına yükselmeyi başardı.

MAÇIN TEK GOLÜ EMİRHAN YİĞİT’TEN

Karşılaşmanın 8. dakikasında Emirhan Yiğit’in kaydettiği gol, aynı zamanda maçın skorunu belirledi.

Bu galibiyetle Kasımpaşa, kupada grup aşamasına yükselen takımlardan biri oldu ve genç oyuncularıyla verdiği mesajla dikkat çekti.