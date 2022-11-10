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    Kayserispor kupada 5. turda

    Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda ağırladığı Sivas Belediyespor'u 1-0 mağlup Kayserispor, 5. tura çıktı.
    • 10.11.2022 - 23:46
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    Kayserispor kupada 5. turda

    24. dakikada köşe vuruşu kullanan Kayserisporlu Cardoso'nun ortasına iyi yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, Sivas Belediyespor kalecisi Taha Cengiz Demirtaş topu güçlükle kurtardı.

    26. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topa sahip olan Mustafa Pekmetek'in topuk pasında Mane, meşin yuvarlakla buluştu. Mane'nin sert şutunda kaleci tehlikeyi önledi.

    38. dakikada Mane'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Taha Cengiz Demirtaş meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.

    Kayserispor kupada 5. turda #1

    Turu getiren gol 2. yarı geldi

    48. dakikada Kayserispor öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emrah Başsan, düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

    86. dakikada gelişen Sivas Belediyespor atağında Halil İbrahim Mızrap'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Cenk Gönen topu kornere çeldi.

    Kayserispor, karşılaşmayı 1-0 kazanarak 5. tura yükselen takım oldu.

    Kayserispor kupada 5. turda #2

    Kayserispor: 1 - Sivas Belediyespor: 0

    Stat: RHG Enertürk Enerji

    Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Şengül, Mert Bulut

    Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Kolovetsios, Karimi (Dk. 74 Kemen), Cardoso, Mustafa Pektemek (Dk. 80 Thiam), Emrah Başsan (Dk. 66 Gökhan Sazdağı), Mane (Dk. 66 Hayrullah Erkip), İlhan Parlak (Dk. 74 Talha Sarıarslan), Baran Ali Gezek, Uzodimma, Ackah

    Kayserispor kupada 5. turda #3

    Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Uğur Bulut (Dk. 72 Ahmet Özer), Semih Kahraman (Dk. 46 Arda Keser), Emre Adiloğlu (Dk. 64 Halil İbrahim Mızrap), Oğuzhan Bozkurt (Dk. 72 Seymen Salih Adalı), Ozan Kılıçoğlu, Gökhan Berkay Yıldız, Ömer İnan, Burak Özdemir (Dk. 64 Celal Emirdede), Arda Belen, Safa Yıldırım

    Gol: Dk. 48 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor)

    Sarı kartlar: Dk. 45+2 Arda Belen, Dk. 50 Gökhan Berkay Yıldız, Dk. 71 Ömer İnan (Sivas Belediyespor)

    Kayserispor kupada 5. turda #4

    Kayserispor kupada 5. turda #5


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