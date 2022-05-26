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    Kayserispor - Sivasspor finalinin muhtemel 11'leri

    Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek.
    • 26.05.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 09:44
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    Kayserispor - Sivasspor finalinin muhtemel 11'leri

    60. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nın finalinde Kayserispor ile Sivasspor, bugün kozlarını paylaşacak.

    Kayserispor-Sivasspor maçı 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Zorlu karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

    Muhtemel 11'ler

    Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah, Emrah, Abdülkadir, Bertolacci, Thiam, Gavranovic

    Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Aaron, Caner, Ahmet, Erdoğan, Ulvestad, Hakan, Fajr, Gradel, Kayode


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