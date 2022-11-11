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Türkiye Kupası Haberleri

Kayserisporlu Emrah Başsan'dan klas frikik golü

Kayserisporlu Emrah Başsan'dan klas frikik golü

Kayserispor'un Sivas Belediyespor'u 1-0 mağlup ettiği Türkiye Kupası maçında Emrah Başsan güzel bir frikik golüyle izleyenleri mest etti.