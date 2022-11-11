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Kayserisporlu Emrah Başsan'dan klas frikik golü
Kayserispor'un Sivas Belediyespor'u 1-0 mağlup ettiği Türkiye Kupası maçında Emrah Başsan güzel bir frikik golüyle izleyenleri mest etti.
- 11.11.2022 - 10:29
- Güncelleme : 11.11.2022 - 10:48
Türkiye Kupası 4. tur maçında Sivas Belediyespor'u evinde konuk eden Kayserispor, rakibini 1-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.
Kayserispor futbolcularından Emrah Başsan maçtaki tek golü atan isim oldu.
Emrah Başsan'dan nefis frikik
Sahaya ilk on birde çıkan ve 66 dakika sahada kalan Emrah Başsan, attığı golle takımına turu getiren isim oldu.
Maçın 48. dakikasında kazanılan serbest vuruşta şık ve düzgün bir vuruş yaparak kaleci Taha Cengiz'i mağlup eden Emrah Başsan attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.
İşte o gol - İzlemek için tıklayınız...