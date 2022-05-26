Kayserispor'u yenen Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor, Kayserispor'u uzatma devresinde 3-2 yendiği maçta kupayı müzesine götürdü.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ve Sivasspor, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen mücadelenin normal süresi 1-1 biterken, karşılaşmanın uzatma devresi 3-2'lik skorla tamamlandı ve Sivasspor kupayı kazandı.

Karşılaşmada Sivassporspor’un gollerini 60’ta Appingdoye, 95’te Gradel ve 113’te Konate attı. Kayserispor’un gollerini ise 33’te Ramazan Civelek ve 107’de İlhan Parlak kaydetti.

Sivasspor ilk kupasını kazandı

Kırmızı-beyazlı takım, tarihinde ilk kez final oynadığı kupada şampiyon olma başarısı gösterdi. Kupada daha önce bir şampiyonluğu bulunan Yukatel Kayserispor ise bu kez eli boş döndü.

İlk yarıdan önemli anlar

1. dakikada soldan ceza sahasına giren Gradel'in vuruşunda top savunmadan döndü. Altıpasın sol çaprazında topu önünde bulan Grandel'in yaptığı ikinci vuruşta ise kaleye paralel giden meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

14. dakikada gelişen Yukatel Kayrerispor atağında Mustafa Pektemek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak son anda araya giren Appindangoye'den döndü.

25. dakikada Bertolacci'nin soldan kullandığı kornerde, arka direkte iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

33. dakikada Yukatel Kayserispor 1-0 öne geçti. Carole'ün soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Uğur Çiftçi'nin uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Ramazan Civelek, ceza yayının sağ tarafında yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0.

38. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasına kale önünde müsait durumda bulunan Ulvestad'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

43. dakikada Yukatel Kayserispor ikinci gole çok yaklaştı. Emrah Başsan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Thiam'ın şutunda, top yan direğe çarparak dışarı gitti.

Yukatel Kayserispor maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarıdan önemli anlar

60. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Gradel'in orta sahadan kullandığı uzun serbest atışta Yatabare, ceza yayı üzerinde topu kafayla Appindangoye'nin önüne indirdi. Appindangoye'nin ceza sahası içinde kaleci Lung ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

75. dakikada Sivasspor ikinci gole çok yaklaştı. Fajr'ın sağ kanatta son çizgiye yakın bir noktadan kullandığı serbest atışa ceza sahasında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Lung topu kornere çeldi.

81. dakikada gelişen Sivasspor atağında Ahmet Oğuz'un sağdan ortasına ön direkte Erdoğan Yeşilyurt'un gelişine plase vuruşunda, kaleci Lung gole izin vermedi.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

Uzatma bölümü

95. dakikada Sivasspor öne geçti. Fajr'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gradel'in uzak köşeye şık vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-2.

107. dakikada Kayserispor beraberliği sağladı. Hosseini'nin sağ çaprazdan ortasına ceza sahasında iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, yere çarpan meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 2-2.

113. dakikada Demir Grup Sivasspor üçüncü golü buldu. Fajr'ın ara pasıyla sağdan savunmanın arkasına sarkan Kayode, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Konate, altıpas içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3.

Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk şampiyonluğunu elde etti.

Kayserispor: 2 - Sivasspor: 3

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Attamah (Dk. 100 Cardoso), Carole, Kemen (Dk. 100 İlhan Parlak), Ramazan Civelek (Dk. 90+3 İbrahim Akdağ), Bertolacci (Dk. 84 Campanharo), Emrah Başsan, Thiam (Dk. 100 Abdulkadir Parmak), Mustafa Pektemek (Dk. 78 Gavranovic)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 99 Kayode), Ulvestad (Dk. 120+3 Kerem Atakan Kesgin), Fajr (Dk. 120+3 Ziya Erdal), Gradel (Dk. 117 Goutas), Yatabare (Dk. 111 Konate)

Goller: Dk. 33 Ramazan Civelek, Dk. 107 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor), Dk. 60 Appindangoye, Dk. 95 Gradel, Dk. 113 Konate (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 74 Carole, Dk. 105 İbrahim Akdağ, Dk. 120+3 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Dk. 97 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 120+2 Konate (Demir Grup Sivasspor)

UEFA Avrupa Ligi'ne gidecekler

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verme hakkı elde etti.

Sivas ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. Sivasspor, 18-25 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından tur atlarlarsa gruplara yükselecek, elenirse doğrudan UEFA Konferans Ligi gruplarında yer alacak.

Kupayı kazanan 16. takım

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan 16. takım olarak kayıtlara geçti.

Kupada daha önce Galatasaray 18, Beşiktaş 10, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

Kupayı maç kaybetmeden kazandılar

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı maç kaybetmeden müzesine götürdü.

Organizasyonda 5. turda MKE Ankaragücü, son 16 turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor ve çeyrek finalde VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenen Sivas temsilcisi, çift maç olarak oynanan yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı.

Demir Grup Sivasspor ilk maçta berabere kaldığı Aytemiz Alanyaspor'u ikinci maçta mağlup ederek finale çıktı.

Kırmızı-beyazlı takım, finalde ise normal süresi 1-1 berabere biten maçta Yukatel Kayserispor'u uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 3-2 yenerek kupaya uzandı.

TFF Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor, TFF Süper Kupa'da mücadele etme hakkına sahip oldu.

Sivas ekibi, TFF Süper Kupa maçında Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Rıza Çalımbay, ilk kupasını kazandı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenörlük kariyerindeki ilk kupasını kazandı.

Aralarında Beşiktaş ve Trabzonspor'un da olduğu çok sayıda takımı çalıştıran tecrübeli teknik direktör, ilk kupasını Demir Grup Sivasspor ile elde etti.

8. kez uzatmada şampiyon belli oldu

Türkiye Kupası'nda 8. kez şampiyon uzatma dakikalarının sonucunda belli oldu.

Kupada daha önce Göztepe, 1968-1969 sezonundaki çift maçlı finalde, Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın rövanşında uzatmada 1-1'lik skorla saf dışı bıraktı.

Tek maçlı finallerde 1983-1984 sezonunda Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0, 1990-1991 sezonunda Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü 3-1, 1999-2000'de Galatasaray, Antalyaspor'u 5-3, 2005-2006'da Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 3-2, 2006-2007'de de yine Beşiktaş bu kez Kayseri Erciyesspor'u 1-0 yenerek, uzatmalarda kupaya uzandı.

1995-1996 sezonunda ise Galatasaray, ilk maçta 1-0 yendiği Fenerbahçe ile rövanşı Kadıköy'de oynadı. Normal süresi 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle kapanan maçın uzatma bölümünde 1 gol atan Galatasaray, ilk maçtaki avantajıyla kupayı kazanmayı bildi.

Yukatel Kayserispor sonunu getiremedi

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken Yukatel Kayserispor, zorlu rakipleri geçerek yükseldiği finalde kupayı kaybetti.

Kupanın 3. turunda Artvin Hopaspor, 4. turunda Alagöz Holding Iğdır FK ve 5. turunda 68 Aksaray Belediyespor'u eleyen Yukatel Kayserispor, daha sonra son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde Beşiktaş ve yarı finalde de Trabzonspor gibi güçlü takımları eleyerek finale yükselmişti.

Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi

İki takımın taraftarları da karşılaşmaya yoğun ilk gösterdi.

Kayserispor ile Sivassporlu taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kendilerine ayrılan tribünleri büyük oranda doldurdu.

Bu arada A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da finali, Hırvat futbolunun efsane oyuncularından Davor Suker ile statta izledi.