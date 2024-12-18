Kocaelispor, Çorluspor 1947'yi Türkiye Kupası'nın dışına itti

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Türkiye Kupası 5. turunda 3. lig takımı Çorluspor 1947 ile 1. Lig ekibi Kocaelispor karşı karşıya geldi.

General Basri Saran Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kocaelispor 3-2'lik skorla kazandı.

KOCAELİSPOR, GRUPLARA KALDI

Çorluspor 1947, 3. dakikada Erdem Baytaş ile öne geçti. Kocaelispor, 13. dakikada Furkan Gedik ile eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip, 47. dakikada Alperen Doğan ile yeniden öne geçti. Oğulcan Çağlayan, 57. dakikada yeniden eşitliği sağladı. Onur Öztonga, 78. dakikada Kocaelispor'u maçta ilk kez öne geçti ve turu getirdi.

Kocaelispor, bu sonuçla eleme turunu geçti ve adını grup aşamasına yazdırdı.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da çekilecek.