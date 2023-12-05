Kocaelispor'u Balkovec'le geçen Alanyaspor kupada turladı

ensonhaber.com
Türkiye Kupası 4. turunda Alanyaspor, 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u ağırladı.
Mücadelenin 23. dakikasında Efecan Karaca'nın ceza sahası yayında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta Balkovec meşin yuvarlağı ağlara göndererek Alanyaspor'u öne geçirdi.
Başka golün olmadığı karşılaşma Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Alanyaspor, 5. eleme turuna yükseldi.
Sıradaki rakip cuma günü belirlenecek
Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu eşleşmeleri 8 Aralık Cuma günü yapılacak kura çekiminde belli olacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış