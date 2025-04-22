Konyaspor - Galatasaray maçında Gazzeli çocuklarla seremoniye çıkıldı

İHA
Konyaspor - Galatasaray mücadelesi öncesi yapılan seremonide anlamlı organizasyona imza atıldı.
Filistin'e destek için Gazzeli çocuklar futbolcularla birlikte seremoniye çıktı.
Çocukların giydikleri tişörtlerde Gazze için mesajlar yazıldığı görüldü.
"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK"
Statta, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganı atıldı.
GAZZE PANKARTI
Yeşil-beyazlı futbolcular ısınmaya ise, "Gazze'de ekmek yok, su yok, hayat yok!" pankartıyla çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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