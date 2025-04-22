Konyaspor - Galatasaray maçında Gazzeli çocuklarla seremoniye çıkıldı
İHA

Konyaspor - Galatasaray mücadelesi öncesi yapılan seremonide anlamlı organizasyona imza atıldı.

Filistin'e destek için Gazzeli çocuklar futbolcularla birlikte seremoniye çıktı.

Çocukların giydikleri tişörtlerde Gazze için mesajlar yazıldığı görüldü.

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK"

Statta, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganı atıldı.

GAZZE PANKARTI

Yeşil-beyazlı futbolcular ısınmaya ise, "Gazze'de ekmek yok, su yok, hayat yok!" pankartıyla çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor