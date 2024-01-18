Konyaspor, Göztepe karşısında uzatmalarda turladı

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Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Fahrudin Omerovic'in çalıştırdığı Süper Lig takımı Konyaspor ile Stanimir Stoilov yönetimindeki 1. Lig ekibi Göztepe karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan ve uzatmalara giden maçı Konyaspor 2-1'lik skorla kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Oğulcan Ülgün, 105+1. dakikada Louka Prip kaydetti. Göztepe'nin tek golü 60. dakikada Heliton'dan geldi.
Omerovic, ilk maçından mutlu ayrıldı
Hakan Keleş'in görevine son verilmesinin ardından Konyaspor'un başına geçen Fahrudin Omerovic, yeşil-beyazlı ekiple ilk maçında galibiyete uzandı.
Bu sonucun ardından Konyaspor, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen taraf oldu. Kupada kura çekimi 22 Ocak Pazartesi günü çekilecek.
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