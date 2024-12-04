Konyaspor, Kepezspor'a 9 gol attı

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Türkiye Kupası'nın 4. tur mücadelesinde Süper Lig takımı Konyaspor ile 2. Lig ekibi Kepezspor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka tarihi bir skora sahne oldu.

Konyaspor, rakibini 9-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

KONYASPOR, 9 GOL ATARAK TURLADI

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 45+1. dakikalarda Kramer, 11, 69 ve 85. dakikalarda Melih Bostan, 35. dakikada Prip, 42. dakikada Tunahan Taşçı, 77. dakikada Melih Bostan ve 89. dakikada Melih İbrahimoğlu kaydetti.

Konyaspor, bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.