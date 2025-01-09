Konyaspor, kupada Çorum FK'yı tek golle yendi

Haber Merkezi
Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Çorum FK ile Konyaspor karşı karşıya geldi.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı deplasman ekibi Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı.
KONYASPOR, ÜÇ PUANLA BAŞLADI
Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 85'te Blaz Kramer kaydetti.
Bu sonucun ardından Konyaspor, kupaya 3 puanla başladı. Çorum FK, ilk maçta puan alamadı.
İKİ TAKIMIN SIRADAKİ MAÇLARI
Konyaspor, kupada bir sonraki maç haftasında Eyüpspor'u konuk edecek. Çorum FK, Başakşehir deplasmanına gidecek.
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