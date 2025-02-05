Konyaspor kupada Eyüpspor'u devirdi

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Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta karşılaşmasında Konyaspor, Eyüpspor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Danijel Aleksic, 48. dakikada Melih Bostan ile 90+8. dakikada Alassane Ndao attı.

Eyüpspor'un tek sayısını 85. dakikada Mame Thiam kaydetti.

6 PUANA YÜKSELDİ

Kupanın ilk haftasında Çorum FK'yi 1-0 yenen Konyaspor, kupada ikide iki yaparak 6 puana ulaşırken ilk maçta Boluspor'u 1-0 mağlup eden Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.

Konyaspor, kupadaki bir sonraki maçında Galatasaray deplasmanına gidecek.

Eyüpspor, Başakşehir'i konuk edecek.