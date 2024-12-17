Konyaspor, Türkiye Kupası'nda tek golle turladı

Haber Merkezi
Türkiye Kupası 5. turunda Süper Lig takımı Konyaspor ile 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
KONYASPOR, TEK GOLLE GÜLDÜ
Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 90. dakikada Umut Nayir attı. Umut Nayir, bu dakikada penaltıdan topu ağlara gönderdi.
Bu sonucun ardından Konyaspor, Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı. Karacabey Belediyespor, turnuvaya veda etti.
KURA ÇEKİMİ 20 ARALIK'TA
Türkiye Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
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