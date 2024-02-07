Konyaspor, uzatmalarda Sivasspor'u eledi

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Türkiye Kupası son 16 turu, iki Süper Lig ekibinin düellosuna sahne oldu.
Bülent Uygun'un çalıştırdığı Sivasspor ile Fahrudin Omerovic yönetimindeki Konyaspor karşı karşıya geldi.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi, başladığı gibi sona erdi.
Golsüz eşitlikle tamamlanan mücadele uzatmalara giderken Konyaspor, 109. dakikada bulduğu golle rakibini 1-0'lık skorla devirdi.
Sivasspor, Türkiye Kupası'ndan elendi
Konyaspor'a turu getiren golü, Sivassporlu eski futbolcu Ahmet Oğuz kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı. Ev sahibi Sivasspor, kupaya veda etti.
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