Kupada sürpriz sonuç! Trabzonspor, İskenderunspor'la berabere kaldı

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Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor ile 2. Lig ekibi İskenderunspor karşı karşıya geldi.

Bu maçla birlikte açılışı yapılan Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

4 GOL VAR KAZANAN YOK

Ev sahibi İskenderunspor, 27. dakikada Muhammet Beşir'in attığı golle öne geçti ve Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Trabzonspor, 50. dakikada Arseniy Batagov'un attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Bu golden 5 dakika sonra, 55. dakikada İskenderunspor ilk golü atan Muhammet Beşir ile 2-1 öne geçti.

Trabzonspor, Enis Destan'ın 70. dakikada attığı kafa golüyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

ZUBKOV, İLK KEZ OYNADI

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Oleksandr Zubkov, bu maçla birlikte ilk kez bordo-mavili formayı giydi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Zubkov, ikinci yarının başında Muhammed Cham yerine oyuna dahil oldu.

SIKAN, ASİST YAPTI

Trabzonspor'da yeni transferlerden Danylo Sikan ise 70. dakikada Enis Destan'ın attığı golde asisti yapan isim oldu ve Karadeniz ekibinde ilk kez skora katkı sağladı.

İKİ TAKIM, 1'ER PUANIN SAHİBİ OLDU

Bu sonucun ardından Trabzonspor 4, İskenderunspor 2 puana yükseldi.

SIRADAKİ MAÇLAR

Türkiye Kupası'nın bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, hafta sonunda ise ligde sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.

İskenderunspor ise kupadaki bir sonraki maç haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak.

İskenderunspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta ise hafta sonunda sahasında İnegölspor ile karşı karşıya gelecek.