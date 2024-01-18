Leonardo Bonucci'den Mert Hakan'a: Bravo Xavi Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, Mert Hakan Yandaş'ın sosyal medyadaki gönderisine "Bravo Xavi!" şeklinde yorum yaptı.

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Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup edip kupada adını son 16'ya yazdırdı.

Sarı-lacivertlilerde uzun bir aradan sonra Adanaspor karşılaşmasıyla ilk 11'de sahaya çıkan Mert Hakan Yandaş, 81. dakikada takımının 6. golünü attı.

Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparken, bu paylaşıma birçok yorum geldi.

Bu yorumlardan en çok dikkat çekenine ise Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci imza attı.

"Bravo Xavi"

Bonucci, Mert Hakan Yandaş'ın gönderisine, "Bravo Xavi!" şeklinde yorum yaptı.

Öte yandan İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Bartuğ Elmaz ve İsmail Yüksek gibi isimler de Mert Hakan'ın gönderisine yorum yaptı.