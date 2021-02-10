Maç sonu Mesut Özil'in üzüntüsü

Başakşehir'e 2-1 yenilerek Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe'de yeni transfer Mesut Özil, beklentileri yine karşılayamadı. Özil'in kupaya veda ettikleri maç sonrası büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Sarı-lacivertlilerin ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil, Fenerbahçe kariyerine kötü başladı.

İlk olarak Hatayspor karşılaşmasında forma giyen ve fiziken hazır olmadığı görülen 32 yaşındaki futbolcu, daha sonra 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisinde süre almıştı.

75 DAKİKA OYNADI, VASATI AŞAMADI

Derbide de beklentileri karşılayamayan yıldız futbolcu, Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir mücadelesinde de hazır olmadığını bir kez daha gösterdi.

İkinci yarıda oyuna dahil olan ve uzatmalarla birlikte 75 dakika sahada kalan Mesut, vasatı aşamadı.

Özil'in, Başakşehir'e elendikleri maçın ardından büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Neredeyse 1 yıldır sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncu, ilerleyen maçlarda performansını yükselteceğine inanıyor.