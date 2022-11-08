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    Mauro Icardi ve Wanda Nara Ofspor maçını tribünden takip etti

    Mauro Icardi ve Wanda Nara Ofspor maçını tribünden takip etti

    Galatasaray'da Mauro Icardi ile bir dargın bir barışık bir ilişki yaşayan Wanda Nara, Ofspor maçını Arjantinli futbolcuyla birlikte takip etti.
    • 08.11.2022 - 21:57
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 23:10
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    Türkiye Kupası 4. Tur maçında Galatasaray ile Ofspor karşı karşıya geldi. Mücadele Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynandı.

    Icardi ve Wanda tribünde

    Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş derbisinde kaydettiği iki golle takımına galibiyeti getiren Mauro Icardi, Ofspor maçını tribünden izledi.

    Arjantinli yıldıza, daha önce ayrıldıklarını açıklayan Wanda Nara'nın eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı.

    Mauro Icardi ve Wanda Nara Ofspor maçını tribünden takip etti #1

    Wanda Nara, Icardi ile barışmayacağını söylemişti

    Wanda Nara dün yaptığı açıklamada, Icardi ile barışmayacağını ve yalnız mutlu olduğunu ifade etmişti.

    Wanda, sosyal medya hesabından tribünlerdeki fotoğrafını paylaştı. Çiftin maçı birlikte izlemesi ise sosyal medyada gündem oldu.

    Mauro Icardi ve Wanda Nara Ofspor maçını tribünden takip etti #2


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