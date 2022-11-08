Haberler

Türkiye Kupası Haberleri

Mauro Icardi ve Wanda Nara Ofspor maçını tribünden takip etti

Mauro Icardi ve Wanda Nara Ofspor maçını tribünden takip etti

Galatasaray'da Mauro Icardi ile bir dargın bir barışık bir ilişki yaşayan Wanda Nara, Ofspor maçını Arjantinli futbolcuyla birlikte takip etti.