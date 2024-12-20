Türkiye Kupası’nda grup müsabakalarının kura çekimi bugün saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

TFF 1’inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"MAÇA ÇIKMADIĞI TAKDİRDE RAKİBİNE 3 PUAN YAZAR"

TFF 1’inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe’nin kupaya katılıp katılmayacağıyla ilgili, şu ifadeleri kullandı:

Yazı ile kura çekimine katılmayacaklarını bildirdiler. Grup aşamasından çekilmek için bize bir yönetim kurulu kararı gelmedi. Rutini bozmayarak çekilişlerini yaptık. Kendi adıma yönetim kurulundan olumlu bir karar çıkacağını düşünüyorum. Tabii ki karar yönetim kurulunundur. Katılmazsa kurallar neyse o olur, maça çıkmadığı takdirde rakibine 3 puan yazar.

"İSVİÇRE SİSTEMİNDEN UYARLADIĞIMIZ BİR KURA OLDU"

Türkiye Kupası’nın yeni sisteminden bahseden Mecnun Otyakmaz, şu şekilde konuştu:

İsviçre sisteminden uyarlayarak yapmış olduğumuz bir kura oldu. Bir değişikliktir, iyidir. Hem bunu denemiş oluruz. İnşallah taraftarlarımıza, futbolseverlere keyifli bir süreç yaşatır. Bazı gruplarda aynı şehir takımları da denk geldi. Geçtiğimiz kurada da gelmişti. Bazen kuranın azizliği oluyor. Geçen sefer aynı şehrin 4 takımı eşleşmişti. Şimdi de bazı gruplarda aynı şehrin takımları var. Değişik bir kura inşallah futbola katkısı olur.