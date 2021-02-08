Mesut Özil, kupa maçına 11'de başlayacak

Hatayspor ve Galatasaray maçlarında sonradan oyuna giren Mesut Özil'in, Başakşehir ile oynanacak kupa maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, fizik olarak henüz hazır olmadığı için iki maçtır sonradan oyuna giren Mesut Özil ile ilgili kararını verdi.

Bulut'un Mesut'u ilk 11'de sahaya sürmesi ve yıldız oyuncuyu 60 dakikada sahada tutması bekleniyor.

MESUT ÖZİL'İN PERFORMANSI

Derbide Mert Hakan'ın yerine oyuna dahil olan Mesut Özil uzatmalar dahil 36 dakika içinde 1 şut attı, yüzde 95.2 isabet oranıyla 21 pas verdi, 5 orta yaptı ve 5 ikili mücadeleden 2'sinde üstünlük kurdu.

Galatasaray kalesine 1 isabetli şut gönderen Mesut, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera'yı geçemedi.

Mücadelede Galatasaray kalesine 5 orta gönderen Mesut, 1 isabet sağlarken ilk asistine de çok yaklaştı. 75. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Özil'in ortasında Ozan Tufan kafa vuruşuyla golü bulsa da bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.