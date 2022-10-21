Metin Öztürk: Biz iki kupaya da talibiz

Metin Öztürk: Biz iki kupaya da talibiz

Galatasaray ikinci Başkanı Metin Öztürk, Türkiye Kupası'nda Yeşilyurt Ofspor eşleşmesini değerlendirdi. Öztürk, iki kupayı da almak istediklerini söyledi.

Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri TFF Riva Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekimi ile belli oldu. 3. eleme turunda Kastamonuspor'u sahasında 7-0 gibi bir skorla mağlup eden Galatasaray , bir sonraki turda Yeşilyurt Ofspor ile eşleşti.

Maçlar 8-9-10 Kasım tarihlerinde oynanacak. Galatasaray NEF Stadı'nda rakibini ağırlayacak. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulundu.

"Biz iki kupaya da talibiz"

Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası, coğrafyamızdaki tüm takımların birbiriyle eşleştiği sevgi ortamının bir parçası. Sadece kuradan değil, bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı. Biz iki kupaya da talibiz.

Geçen hafta Kastamonulu dostlarımızı ağırladık, müthiş bir şölen havasındaydı. Of'tan gelecek misafirlerimizi ağırlayacağız. Keyifli bir futbol şöleni olacak. Sevgi ortamına katkı sağlayacak. Tüm maçlar sakatlık olmadan seyircileri mutlu eder." dedi.

"Türkiye Kupası'nı kaldıran takım Galatasaray olacak"

Öztürk ayrıca, "Yarın Anıtkabir ziyaretimiz var. Cumhuriyet Balomuz var sonrasında. Cumhuriyetimizin 100. yılı ile ilgili de bir logo hazırladık. Lig uzun bir maraton. Tüm takımlar için hedeflerin büyük olduğu bir yıl. Cumhuriyetimizin 100. yılı malum.

Adalet olduğu sürece kim şampiyon olursa olsun alkışlayacağız. Sezon sonunda hem lig şampiyonluk kupasını hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran takım Galatasaray olacak." ifadelerini kullandı.