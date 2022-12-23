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    Metin Öztürk: Cumhuriyetin 100'üncü yılında iki kupayı da istiyoruz

    Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nı kazanmak istediklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 15:02
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    Metin Öztürk: Cumhuriyetin 100'üncü yılında iki kupayı da istiyoruz

    Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

    Galatasaray, bu turda Corendon Alanyaspor ile eşleşti. Kura çekiminin ardından sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Hedef 2 kupa

    Öztürk, "Dün Ankara Keçiörengücü ile keyifli bir maç yaptık, tur atladık. Kura sistemi sebebiyle, kurada Alanyaspor bizi çekti, biz onları değil. Sahalarda en hassas olduğumuz konu sporcu sağlığı. Bir yandan maçı kazanmanın heyecanı içinde bir yandan da sporcularımıza bir şey olmasın diye maçı gözlemliyoruz. Umarız keyifli bir maç olur. Bundan sonra son 8’e ve sonuçta da şampiyonluk kupasına Galatasaray uzanır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı. Bir tane 100. yıl var. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında hem Süper Lig kupasını hem Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Metin Öztürk: Cumhuriyetin 100 üncü yılında iki kupayı da istiyoruz #1



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