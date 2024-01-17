Michy Batshuayi, attığı dört golle Adanaspor maçına damga vurdu Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Adanaspor'u 6-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertli takımda 4 gol kaydeden Michy Batshuayi maçın yıldızı oldu.

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Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında 1. Lig takımı Adanaspor ile kozlarını paylaştı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan kupa mücadelesinde kazanan 6-0'lık skorla ev sahibi Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla adını son 16'ya yazdırırken, Adanaspor turnuvaya veda etti. Bu karşılaşmaya ise Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Michy Batshuayi damgasını vurdu.

Bu sezonki 13. golüne ulaştı

Müsabakaya ilk 11'de başlayan başarılı forvet, 39, 50, 68 ve 71. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Bu sezon Süper Lig’de 4 golü bulunan Batshuayi, Avrupa Konferans Ligi’nde ise 5 gole imza attı. Belçikalı oyuncu, bugünkü gollerle bu sezonki 13. golüne ulaştı.

90 dakika sahada kaldı

Michy Batshuayi, Adanaspor maçında 90 dakika sahada kalırken, Fenerbahçe tarihinde bir maçta 4 gole imza atan futbolcular arasına girdi.