Michy Batshuayi, durdurulamıyor! Bu sezon 17. golünü attı

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Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-lacivertlilerde mücadeleye 11’de başlayan Michy Batshuayi, kaydettiği 2 golle galibiyetin mimarı oldu.

Müsabakanın 17. dakikasında penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren Belçikalı yıldız, 31. dakikada ise ikinci golünü attı.

Toplamda 17. golünü kaydetti

Kupanın 5. Tur maçında Adanaspor’a karşı 4 gole imza atan Batshuayi, bugünkü gollerle kupada 2 maçta 6 gole ulaştı.

Süper Lig’de 6 golü bulunan 30 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de takımı adına 5 gol kaydetti.

Gaziantep FK karşısında 90 dakika sahada kalan Belçikalı oyuncu, bu sezon 3 kulvarda 17. golüne ulaştı.

"Oynayıp goller atarak takımıma katkı sağlamak istiyorum"

Michy Batshuayi, Gaziantep FK maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Batshuayi yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Ben her zaman çok fazla bir şekilde çalışan, takımın menfaati için çalışan biriyim. Takımımın, hocamın ihtiyacı olduğunda hazır olmak zorundayım. Bu anlamda çalışıyorum. Şu anda iyi gidiyoruz. Oynayıp goller atarak takımıma katkı sağlamak istiyorum.

"Daha çok kupalar istiyoruz"

Belçikalı isim ayrıca, şu sözleri sarf etti:

İstatistikler mutluluk verici. Bu şekilde devam etmeliyim. Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığımda iyi işler yapmak, başarılı olmak istedim. Hem kulüp hem taraftarlar için önemli biri olmak istiyorum. Beni hatırlasınlar istiyorum. Goller atarak kupalar kazanarak burada başarılar elde etmek istiyorum. Geçen sene Türkiye Kupası kazanmıştık. Bu sene daha güçlü daha iyiyiz. Daha çok kupalar istiyoruz. Fenerbahçe'nin kupalar kazanması için elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım.