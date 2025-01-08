Michy Batshuayi, son dakikada penaltı kaçırdı

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Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray, Başakşehir’i konuk etti. 4 golün çıktığı müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Müsabakanın 90+5. dakikasında sarı-kırmızılılarda Brezilyalı futbolcu Gabril Sara’nın ceza sahasında Başakşehir savunmasının müdahalesiyle yerde kalmasının ardından maçın hakemi Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
BATSHUAYI VURDU, MUHAMMED ÇIKARDI
Karşılaşmanın 90+7. dakikasında penaltıda topun başına geçen Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi’nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer sağ tarafına gelen meşin yuvarlağı çeldi.
(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)
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