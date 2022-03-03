Michy Batshuayi taraftarı çıldırttı

Kayserispor karşısına Beşiktaş’ın bir numaralı gol ümidi olarak çıkan Batshuayi, maç boyunca kaçırdığı pozisyonlarla takımını hayal kırıklığına uğrattı.

Beşiktaş, dün akşam evinde Kayserispor karşısına mutlak zafer parolasıyla çıkmıştı.

Rakibi karşısında etkili bir görüntü sergilemesine rağmen bitirici vuruş konusunda sıkıntı yaşayan Beşiktaş , rakibine 2-1 kaybedip elendi.

Takımın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, üst üste kaçırdığı pozisyonlarla turun gitmesinin bir numaralı etkeni oldu.

SON SANİYEDE KAÇIRDI

90 dakika sahada kalan Batshuayi, özellikle 90 artı 6’da kaçırdığı pozisyonda siyah-beyazlıları adeta çıldırttı.

Bu dakikada Rachid Ghezzal, topu ceza sahası içindeki Cyle Larin’e gönderdi. Larin, yanındaki müsait durumdaki Michy Batshuayi’ye bıraktı. Tecrübeli futbolcunun boş pozisyonda yaptığı cılız vuruş, kaleci Cenk Gönen’de kaldı. Bunun dışındaki birçok pozisyonda da Batshuayi sonuç üretemedi.