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    Michy Batshuayi taraftarı çıldırttı

    Kayserispor karşısına Beşiktaş’ın bir numaralı gol ümidi olarak çıkan Batshuayi, maç boyunca kaçırdığı pozisyonlarla takımını hayal kırıklığına uğrattı.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 09:13
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    Michy Batshuayi taraftarı çıldırttı

    Beşiktaş, dün akşam evinde Kayserispor karşısına mutlak zafer parolasıyla çıkmıştı.

    Rakibi karşısında etkili bir görüntü sergilemesine rağmen bitirici vuruş konusunda sıkıntı yaşayan Beşiktaş , rakibine 2-1 kaybedip elendi.

    Takımın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, üst üste kaçırdığı pozisyonlarla turun gitmesinin bir numaralı etkeni oldu.

    Michy Batshuayi taraftarı çıldırttı #1

    SON SANİYEDE KAÇIRDI

    90 dakika sahada kalan Batshuayi, özellikle 90 artı 6’da kaçırdığı pozisyonda siyah-beyazlıları adeta çıldırttı.

    Bu dakikada Rachid Ghezzal, topu ceza sahası içindeki Cyle Larin’e gönderdi. Larin, yanındaki müsait durumdaki Michy Batshuayi’ye bıraktı. Tecrübeli futbolcunun boş pozisyonda yaptığı cılız vuruş, kaleci Cenk Gönen’de kaldı. Bunun dışındaki birçok pozisyonda da Batshuayi sonuç üretemedi.

    Michy Batshuayi taraftarı çıldırttı #2


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