Milot Rashica: Bu kötü sezonu kupayla sonuçlandırma ihtimalimiz var Türkiye Kupası yarı finalinde Ankaragücü'nü eleyerek finale yükselen Beşiktaş'ta Milot Rashica, çok mutlu olduklarını belirtti.

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Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0 biten ilk maçın rövanşında Beşiktaş, konuk ettiği Ankaragücü'nü 1-0 yenerek final biletinin sahibi oldu.

Beşiktaş forması giyen Milot Rashica, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Herkesin bildiği gibi zor bir sezon geçiriyoruz"

27 yaşındaki Kosovalı futbolcu Milot Rashica, "Çok mutluyuz. Herkesin bildiği gibi zor bir sezon geçiriyoruz. Hala geçirdiğimiz bu kötü sezonu kupayla sonuçlandırma ihtimalimiz var. Hepimiz için oyuncular ve kulüp için çok önemli bir final maçına çıkacağız. Bu galibiyet de önemliydi. Taraftarımızın inanılmaz desteğini aldık bugün. Umarım bu finalde de kupaya uzanan taraf oluruz" ifadelerini kullandı.