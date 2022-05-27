Moussa Konate, ilk golünde Sivasspor tarihine geçti

Ara transferin son anlarında Dijon'dan kiralanan Moussa Konate, 12 maçta tek bir gol atamazken, sonradan girdiği Kayserispor finalinde attığı golle Sivasspor'a ilk Türkiye Kupası'nı kazandırdı.

Sivasspor ’da transfer döneminin son gününde Leke James’in sakatlanmasıyla apar topar takıma kazandırıldı. Ancak bir türlü bekleneni veremedi. Bulduğu şansları değerlendiremedi, sonradan girdiği 12 maçta sadece 226 dakika süre aldı. Kupada ise 3 maça çıktı.

Sivas’ta eleştirilerle takımdan ayrılmaya hazırlanan Moussa Konate kupada 111. dakikada oyuna girdi ve 113’te tarihi değiştirdi.

Yiğidolar’ın müzesine ilk kez giren kupayı başarılı oyuncu attığı golle getirdi. Sevinçten çılgına dönen Konate attığı golün ardından secdeye vararak Allah'a şükretti.

"Sivasspor taraftarına bu mutluluğu yaşatmak güzeldi"

Duygularını dile getiren oyuncu, “Benim içim paha biçilemez bir duygu. Attığım golle kupayı kazanmak harika. Takım arkadaşlarımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Sivasspor taraftarı için bu mutluluğu yaşatmak çok güzeldi.” sözlerini sarf etti.