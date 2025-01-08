Muhammed Şengezer: Ligde Galatasaray'a karşı kazanmak istiyoruz

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Başakşehir, Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında konuk olduğu Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla iki ekip de grup aşamasına 1'er puanla başladı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Muhammed Şengezer, "Benim adıma mutluluk verici bir andı, penaltıyı kurtardığım için. İki kere öne geçtik, yakaladılar. İzleyenlere keyif verdiysek ne mutlu. Bu maçtan derslerimizi aldık. Bu dersleri iyi çalışıp pazar günü Galatasaray'a karşı kazanmak istiyoruz. İnşallah o maçın da seyir zevki yüksek olur" dedi.

LİGDE DE KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray ile Başakşehir, kupanın ardından pazar günü lig maçında karşı karşıya gelecek.