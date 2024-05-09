Necip Uysal'dan Hasan Arat'a: Prim değil kupa istiyoruz başkanım Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Ankaragücü zaferi sonrası kesenin ağzını açtı. Hasan Arat, maç sonu soyunma odasına giderek futbolcuları tebrik ederken kaptan Necip Uysal, kupayı da almak istediklerini söyledi.

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Türkiye Kupası'nda sezonun en önemli maçlarından birine çıkan Beşiktaş, Ankaragücü karşısında hata yapmayıp, adını finale yazdırırken takımın bu başarısı karşısında başkan Hasan Arat da sessiz kalmadı.

Siyah-beyazlıların başkanı, Tüpraş Stadı'nda 1-0 kazanılan mücadelenin ardından soyunma odasına giderek futbolcuları tebrik ederken finale çıkma başarısı olarak tüm takıma toplam 7 milyon TL toplam prim verileceğini vadetti.

"Para değil kupa istiyorum"

Takım adına söz alan kaptan Necip Uysal, başkan Hasan Arat'a teşekkür ederek "Biz para değil, kupa istiyoruz başkanım. Jestiniz için teşekkür ediyoruz." derken kupayı da kulübe getireceklerini söyledi.