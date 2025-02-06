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Haber Merkezi

Fenerbahçe, Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK’yı 5-0’lık skorla geçti.

Fenerbahçe'nin gollerini 33. dakikada Anderson Talisca, 50. dakikada penaltıdan Cenk Tosun, 78. dakikada Mert Hakan Yandaş, 81 ve 89. dakikalarda ise Youssef En-Nesyri kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 6 yaparken; Erzurumspor FK ise henüz puanla tanışamadı.

3 ASİSTLE MAÇA DAMGA VURDU

Bu maçta ise milli futbolcu Oğuz Aydın, 3 asist yaparak dikkat çekti.

Maça 61. dakikada Talisca'nın yerine dahil olan Oğuz; 78. dakikada Mert Hakan'ın, 81 ve 89'da ise Youssef En-Nesyri'nin attığı gollerde yaptığı asistlerle takımının farka koşmasında önemli rol oynadı.

13 MAÇTA 8 GOLE ETKİ ETTİ

Oğuz Aydın, bu asistlerle birlikte bu sezon çıktığı 13 maçta 4 golün yanına 4 de asist eklemiş oldu.

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Oğuz'un son dönemde gösterdiği başarılı performansın ardından ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sezon başında söylediği sözler yeniden gündem oldu.

Koç, katıldığı bir etkinlikte şunları demişti: