Okan Buruk: Hedefimiz büyük

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Galatasaray, Türkiye Kupası C Grubu’ndaki ilk maçında Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 51’inci dakikada Sanchez ve 74’üncü dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Başakşehir'in karşılaşmadaki golleri ise 35’inci dakikada Deniz Türüç ve 53’üncü dakikada Piatek’ten geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçının ardından konuştu.

"AMACIMIZ TEKRAR KAZANARAK DEVAM ETMEK"

Okan Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Son penaltıyla bitirsek, kazanarak bitirsek büyük bir avantaj olacaktı. Maça bakarsak; ilk yarı üretkenliğimiz biraz daha azdı. Yediğimiz gole kadar rakibimizi kalemize getirmemiştik. Yediğimiz golden sonra Günay'ın iki net kurtarışı vardı. İkinci yarı değişikliklerle beraber daha çok üretmeye başladık. Mertens ve Yunus ile daha organize hücum ettik. 1-1'i bulduk, ikinci golü erken yedik. Devamında oyun olarak çok iyiydik. Kalemize gelme şansı vermedik. Üretkendik ama golü bulamadık. Günün sonunda 2-2 beraberlik. Başakşehir, ideal 11'ine yakın çıktı. Oyun içinde güçlü ve planları olan bir takım. Mücadelelerinden ötürü kutlarım. Amacımız maçı kazanmak ve uzun süredir oynamayan oyuncular için önemli bir sınavdı. Oynadıkça açıldılar. Maçın başı biraz daha zordu. Sakatlıksız geçirdik. Benim için en önemlisi bu. Bu ay çok fazla maçımız var. Amacımız tekrar kazanarak devam etmek.

"OSIMHEN YARIN TEKRAR ANTRENMANLARA BAŞLAYACAK"

Başarılı teknik adam, maç kadrosunda yer almayan Victor Osimhen için, şu şekilde konuştu:

Osimhen yarın tekrar antrenmanlara başlayacak. Bugün oynamayanlar için yarın güzel bir idman olacak. Eksiğimiz yok. Hafta sonu tam kadro çıkacağız. Başakşehir kaliteli oyunculara sahip, planları olan, tehlike yaratabilecek bir takım. Ligin en golcü oyuncusu onlarda. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Gidip kazanmak istiyoruz.

"ÜÇ KUPA İÇİN YARIŞMALIYIZ"

Okan Buruk, transfer ve gündeme gelen Eren Elmalı sorusunun ardından, şu açıklamada bulundu: