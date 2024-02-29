Okan Buruk: Hem Avrupa'da hem kupada devam etmek istiyorduk Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük'e kaybedilen Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Üzücü. Hem Avrupa'da hem kupada devam etmek istiyorduk. Zorlu bir fikstür, üst üste maç sayısı fazla... Bugün özelinde bakınca daha fresh oyuncular tercih etmeye çalıştık, 4-5 tane fresh oyuncu vardı. 3 gün sonra çok önemli bir derbiye de gideceğiz. Çok erken gol yedik. Rakibimiz çok iyi oynadı. Hakkını vermek gerekiyor. Bizden daha kaliteli işler yaptılar. Onu net şekilde söylemeliyim. Biz Galatasaray takımıyız, bizim oyuncu ve kalitemize göre rakip daha kaliteli işler yaptı. Baskıdan hızlı ve net çıktılar. İkinci yarı daha çok rakip sahadaydık. Pozisyonlar vardı, 1-1'i yakalayabilirdik. Hamleler yaptık. Bir türlü 1-1'i bulamadık. 2-0 bizim için maçın sonu oldu. Sonrasında net tepki veremedik. Rakibi tebrik ediyoruz. Oyuncularım da düşünsün. Birçok oyuncu oynattık, şans verdik." ifadelerini kullandı.

"Derbi her türlü zor"

50 yaşındaki başarılı teknik adam, "Bugün özelinde kendi açımızdan neleri yapamadığımızı görmemiz, düzeltmemiz gerekiyor. 3 gün sonra bir maç daha var. Hiçbir maça hazırlanma süremiz yok. Maçtan 1 gün önce çok kısa taktik antrenmanla maçlara hazırlanıyoruz. Beşiktaş maçı da böyle olacak. Mücadele edeceğiz, kalitemizi daha net ortaya koymalıyız. Derbi çok önemli. Ligde lideriz. Uzun süredir kazanıyoruz, ikinci yarının bütün maçlarını kazandık, ligde istikrarı devam ettirmeliyiz. Daha iyisini yapabilecek gücümüz, kalitemiz var. Oyuncularımdan beklentim daha iyisini yapabilmeleri. Her oyuncuma şans geliyor, daha iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Kupayı kazanmak istiyorduk, kaybettiğimiz için üzgünüz. Hedefimiz ligi kazanmak. Derbi her türlü zor. Beşiktaş'a karşı içeride de dışarıda da zor. İki takımın da amacı kazanmak. Beşiktaş iyi bir durumda. Hedefimiz kazanmak. Kendi kalitemiz ve isteğimizi ortaya koymalıyız. Derbi maçta herkes favori. Puan durumuna bakıp farklı değerlendirmemek gerekiyor. Zor bir maç oynayacağız. Kafa olarak hazır olacağız. Yarın sabah antrenman yapacağız, sonra bir antrenman daha yapacağız ve maça çıkacağız" şeklinde konuştu.