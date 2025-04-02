Okan Buruk, Jose Mourinho’ya karşı 2. zaferini aldı

İHA

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Bu müsabaka ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3. kez rakip oldu.

2. GALİBİYETİNİ ALDI

Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 galip ayrılırken, Buruk da Mourinho’ya karşı 2. galibiyetini kazandı.

Galatasaray, Fenerbahçe'yi ligde Kadıköy’de 3-1 yenerken, evinde 0-0 berabere kalmıştı.